Более тысячи студентов из ЮФО и СКФО подали заявки для обучения в "Школе Кавказоведения"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более тысячи студентов вузов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (ЮФО, СКФО) подали заявки для участия в научно-образовательном проекте "Школа Кавказоведения", говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Фонда региональных исследований "Страна".

"Отборочный этап участников "Школы Кавказоведения" проходил с 16 августа по 30 сентября. По его итогам заявки на участие в проекте подали 1 014 студентов из 25 вузов ЮФО и СКФО и 11 регионов страны", - сообщили в фонде.

"Школа Кавказоведения" - научно-образовательный проект, направленный на подготовку молодых аналитиков, специализирующихся на изучении процессов Кавказа. Лидером по числу заявок стал Ставропольский край - 410 регистраций, следом идут Ростовская область - 226 и Республика Дагестан - 180. Первый этап проекта проходил в дистанционном формате, участникам предстояло решить тестовое задание, посвященное традициям и обычаям народов Кавказа.

По результатам отбора 50 участников будут приглашены на финальный очный этап "Школы кавказоведения", который пройдет с 10 по 13 октября в Пятигорске. В ходе мероприятия участники будут решать кейсы, участвовать в практических семинарах и презентовать свои собственные проекты. Десять лучших получат в наставники ведущих экспертов высшей школы, а также возможность пройти стажировку в органах исполнительной власти.

"Молодой человек, выходя во взрослую жизнь, выбирает для себя трек своего развития, это может быть государственная служба, наука, бизнес и предпринимательство. Подобные конкурсы ориентируют студентов на занятие экспертной деятельностью, достаточно востребованной и интересной работой. Мы надеемся, что многие из участников этой школы уже через несколько лет вырастут в настоящих аналитиков и экспертов по Северному Кавказу, которые смогу трудиться в самых разных областях", - отметил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков, его цитирует пресс-служба.

В пресс-службе Южного федерального университета ТАСС сообщили, что вуз в Пятигорске представят 11 человек. Это студенты института философии и социально-политических наук и института социологии и регионоведения. "Нашими учеными, педагогами постоянно ведутся исследования, изучается и анализируется история Кавказа, экономическая и хозяйственная деятельность, его современная действительность, - отметила ректор ЮФУ Инна Шевченко, слова которой привели в пресс-службе. - Поэтому для нас подготовка кадров, занимающихся проблематикой Кавказа, глубоко разбирающихся и понимающих Кавказ, одна из важнейших задач. Думаю, проект "Школа Кавказоведения" отчасти поспособствует этому процессу и даст хороший импульс для решения вопроса кадрового потенциала".

О проекте

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Полномочных представительств президента РФ в ЮФО и СКФО, а также президентской платформы "Россия - страна возможностей".