Югра запустит обучающий курс для субъектов креативных индустрий в 2021 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 октября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) в 2021 году планирует впервые начать обучение субъектов креативных индустрий, соответствующий курс будет запущен до конца текущего года. Об этом сообщила в четверг губернатор Югры Наталья Комарова в ходе X Югорского промышленно-инвестиционного форума (ЮПИФ) в Ханты-Мансийске.

"Югра одной из первых в России запустила совместный с Фондом "Наше будущее" образовательный курс "Школа социального предпринимательства". Этот проект позволяет за три месяца пройти путь от идеи до сформированного под ключ бизнес-проекта. Аналогичный образовательный курс разрабатывается в Югре для субъектов креативных индустрий", - сказала губернатор Югры в ходе пленарной сессии ЮПИФ.

В ходе общения с журналистами глава региона уточнила, что курс планируется запустить в 2021 году и его в дальнейшем можно будет тиражировать. "Мы работаем здесь с Фондом "Наше будущее". <…> на выходе практически программное обеспечение для того, чтобы запустить обучающую программу для тех, кто в своей экономической деятельности специализируется на креативных индустриях. В этом году мы планируем начать уже использовать его. Не исключаю, что первые (в России запустит подобный обучающий курс - прим. ТАСС), но во взаимоотношениях с Фондом "Наше будущее" - да, мы создаем проект, который можно будет потом тиражировать", - добавила Комарова.

Губернатор также отметила, что в Югре положительная динамика по субъектам креативной индустрии. По ее словам, в 2020 году в региональном реестре их было 35, а сейчас - 200. В креативных индустриях региона трудится порядка 14 тыс. человек - 2% от общей численности всех работающих югорчан, доля креативных индустрий в ВРП региона составляет - 2,1%. Суммарная выручка организаций креативных индустрий Югры в 2020 году составила - более 40 млрд рублей.

В Ханты-Мансийске 7-8 октября проходит X Югорский промышленно-инвестиционный форум (ЮПИФ), повестка которого будет посвящена перспективам развития низкоуглеродной экономики. Участие в нем принимают более 500 человек, в режиме онлайн и офлайн. Организаторами форума выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Фонд развития Югры, Фонд "Мой Бизнес" при поддержке НААИР, "Опоры России", оператор выставки - ООО "Югра-Экспо".