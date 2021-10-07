Эксперт: комбинированные вакцины от всех заболеваний могут появиться через 20 лет

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Ученые надеются, что в течение 10-20 лет могут появиться широко обсуждаемые в контексте коронавирусной инфекции комбинированные вакцины, защищающие сразу от всех инфекций, циркулирующих в том или ином регионе, сообщила журналистам в пресс-центре площадки OpenBio в наукограде Кольцово заведующая лабораторией центра имени Чумакова РАН Галина Карганова.

В августе директор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил, что центр разрабатывает комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа на основе вакцины " Ковивак". По его словам, центр провел испытания на животных, которые показали "положительный эффект". Возможность разработки комбинированной вакцины рассматривает и компания "Нанолек".

"Может, через 10-20 лет, но мы вполне можем предположить что мы сможем делать комбинированные вакцины, которые будут защищать от всего, что в данном месте циркулирует", - сказала Карганова.

Другой важный вызов, по ее словам, персонифицированная медицина. Любая терапия должна быть адаптирована для детей, пожилых людей, беременных и других категорий. В свою очередь, заместитель генерального директора по научной работе центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Агафонов отметил, что для разработки комбинированных вакцин важно понять, какая часть вируса остается неизменной в течение долгого времени, и создать иммунитет именно к ней.

"Можно сделать любую вакцину против нескольких инфекций. Должно быть или понимание того, как вирус будет вызывать иммунный ответ, и нужно наполнять его всем необходимым", - сказал он.

Площадка открытых коммуникаций OpenBio работает в наукограде Кольцово под Новосибирском 5-8 октября в смешанном формате. Форум, посвященный вирусологии и биотехнологии, проводится ежегодно с 2013 года. Программа OpenBio включает научную конференцию, деловой форум, образовательные площадки для детей, выставку компаний в сфере биотехнологий и биофармацевтики. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.