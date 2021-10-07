Учителя в регионах смогут улучшить навыки в центрах повышения профмастерства

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Центры непрерывного повышения профессионального мастерства для учителей активно открываются в регионах России. Они необходимы, так как по мере реализации нацпроекта "Образование" учителям требуется поэтапное методическое сопровождение, сообщила в четверг замминистра просвещения Татьяна Васильева.

"Если говорить про учителей, то все это - большой набор оборудования, большой набор событий, информации, изменения, связанные с созданием единого образовательного пространства - конечно, требует от системы образования методического сопровождения учителей на каждом этапе их деятельности. Поэтому развитие системы профессиональной подготовки, повышения квалификации, сопровождения учителей тоже нашли свое отражение в рамках нацпроекта "Образование". И центры непрерывного повышения профессионального мастерства для учителей тоже активно открываются в регионах", - сказала она на Московском международном салоне образования (ММСО 2021).

Как подчеркнула Васильева, нацпроект "Образование" - это, в первую очередь, создание новых, привлекательных инфраструктурных условий. "Однако это и большая работа по содержанию образования, воспитательных программ, по конкурсам, проектам для детей и молодежи. И конечно, содержательная работа по поддержке родителей. Здесь каждый найдет себе точку для развития", - заключила она.

Нацпроект "Образование" изначально был рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Однако из-за пандемии ряд задач всех нацпроектов был продлен до 2030 года. Планируется, что в результате реализации проекта "Образование" будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.