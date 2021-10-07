Образцы произведенного в Узбекистане "Спутника V" отправили в РФ для контроля качества

ТАШКЕНТ, 7 октября. /ТАСС/. Первая партия произведенной в Узбекистане российской вакцины "Спутник V" отправлена для контроля качества разработчику препарата - в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Об этом в четверг сообщил корр. ТАСС пресс-секретарь Минздрава республики Фуркат Санаев.

"Фармацевтическая компания Jurabek Laboratories, которая будет производить российский "Спутник V", уже изготовила первую, пробную партию вакцины и отправила ее для контроля качества разработчику препарата - научно-исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - и в Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медтехники при Агентстве по развитию фармотрасли Узбекистана", - сказал Санаев. По его словам, анализы препарата в среднем займут около 20 суток, ожидается, что он будет выпущен на внутренний рынок уже в текущем месяце.

Массовая вакцинация населения в Узбекистане началась в апреле. В рамках прививочной кампании применяются российская вакцина "Спутник V", препарат, изготовляемый в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca, вакцина китайской фирмы Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и препарат американской компании Moderna. По последним данным, в республике с населением в 35 млн человек полностью вакцинированы почти 5 млн жителей, первый компонент одной из вакцин получили 21,74 млн человек.

Всего в Узбекистане зафиксировано 176 964 случаев заражения коронавирусом, 172 257 пациентов (97%) выздоровели, 1 260 умерли.