Руководство ТАСС участвует в работе Европейского альянса информационных агентств в Вене

ВЕНА, 7 октября. /ТАСС/. Конференция Европейского альянса информационных агентств (EANA) открылась в четверг в столице Австрии. В двухдневном форуме принимают участие руководители 32 ведущих информационных агентств Европы. Россию представляют генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и первый заместитель генерального директора Михаил Гусман.

Темой венской конференции EANA стала проблематика разнообразия и восприятие этого понятия в современном обществе и средствах массовой информации. В частности, делегаты затрагивают вопросы гендерного разнообразия, возрастного разнообразия в коллективах новостных агентств, вызовы в деятельности ньюсрумов, в том числе при наборе на работу молодых сотрудников. Участники конференции также затронули тему будущего сотрудничества информационных агентств. При этом отдельной темой обсуждения стало присутствие женщин в руководстве новостных агентств.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов на полях конференции отметил, что мероприятия по обмену опытом среди информационных агентств сегодня актуальны на фоне большого количества вызовов, стоящих перед средствами массовой информации.

"Перед нами есть очень много вызовов, с которыми мы сталкиваемся: технологические, человеческие, профессиональные. Все сейчас находятся в состоянии, когда есть необходимость меняться. Проблемы у всех нас общие. Они связаны с развитием новых технологий, скоростью передачи информации и известной проблемой фейкньюс, поэтому важно встречаться и меняться опытом по решению общих проблем", - отметил Михайлов.

Генеральная ассамблея EANA

На второй рабочий день конференции пройдет Генеральная ассамблея EANA, в ходе которой планируется голосование по выбору нового президента и нового генерального секретаря альянса. "Выборы в EANA проходят всегда при личном присутствии членов нашей организации. Делегаты выберут нового президента. Я уверен, что делегаты в любом случае сделают хороший выбор", - отметил в беседе с ТАСС генеральный директор немецкого агентства DPA и действующий президент EANA Петер Кропш.

По словам Кропша, "информационные агентства - это своего рода кровеносные сосуды международного обмена информацией, поэтому сотрудничество и обмен опытом в сфере информационных агентств является очень важным".

Президент EANA также обратил внимание, что тема открывшейся конференции в Вене актуальна для дальнейшего развития информационных агентств из-за разнообразия вызовов, с которыми сегодня им приходится сталкиваться. "Мы думаем над тем, какими будут рабочие коллективы наших агентств, чтобы они могли объективно оценивать все аспекты жизни общества в будущем. Не сомневаюсь, что тема разнообразия будет сопровождать нас в предстоящие годы", - пояснил Кропш.

Европейский альянс информационных агентств (European Alliance of News Agencies - EANA; ЕАНА) является площадкой для дискуссий, обмена информацией и опытом между информагентствами. ЕАНА был учрежден в 1956 году и объединяет 32 ведущих информагентства Европы. Россию в объединении представляет ТАСС.