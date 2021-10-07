Суд запретил сносить плотину в Астраханском заповеднике ради обводнения озера Баскунчак

АСТРАХАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Астраханской области запретил сносить плотину на речке Горькая ради обводнения озера Баскунчак и определил Богдинско-Баскунчакский заповедник ненадлежащим ответчиком по делу, так как он не является собственником плотины. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор Богдинско-Баскунчакского заповедника Станислав Глаголев.

В декабре 2020 года компания "Руссоль" подала иск к заповеднику о сносе плотины на речке Горькая как самовольно построенной. В "Руссоле" считают, что плотина нарушает водный баланс, снижает уровень воды в озере Баскунчак, площадь которого с годами сокращается, вместе с этим уменьшаются объемы добычи поваренной соли. Представители заповедника выступают против этой инициативы и считают, что снос плотины приведет к изменению гидрологического режима, что запрещено законодательством РФ.

"Данное решение еще не вступило в законную силу, вторая сторона может подать апелляцию в течение 30 дней. Суд отказал компании "Руссоль" в удовлетворение иска о признании плотин самовольными строениями на основании того, что нельзя признавать самовольно построенными гидротехнические сооружения, сделанные до 1995 года. Второй момент, который определил суд, - мы не являемся надлежащим ответчиком по делу, так как данные гидросооружения - "бесхозяйные", по закону за них отвечает субъект РФ. Решение, которое предписывает администрации поселка Нижний Баскунчак поставить данное гидротехническое сооружение в реестр, вступило в законную силу. После внесения его в реестр, функции содержания, обслуживания и консервации таких "ничейных" объектов будут возложены на субъект РФ, на чьей территории он находится", - сказал Глаголев.

О ситуации

В 1950-х годах на территории нынешнего Богдинско-Баскунчакского заповедника были установлены плотины, которые должны были защитить соленое озеро Баскунчак от ила и грязи, а также снизить притоки воды, из-за которых добыча соли, ведущаяся там, была возможна только летом.

В декабре 2020 года компания "Руссоль" подала иск к заповеднику о сносе плотины на реке Горькая как самовольно построенной. По данным истца, собственник построек не установлен, также отсутствуют какие-либо сведения либо разрешительная и иная документация, касающаяся ее возведения. В своих требованиях компания ссылается на выводы исследования Института озероведения Российской академии наук Санкт-Петербургского исследовательского центра Российской академии наук о том, что наличие плотин нарушает естественный водный баланс озера, а их дальнейшее сохранение может привести к экологической катастрофе и является угрозой для фактического существования озера Баскунчак.

Сотрудники заповедника выступили против сноса плотины, аргументируя это тем, что такое решение скажется на водном балансе соленого озера, а также навредит обитающим там птицам и животным.

О заповеднике

Богдинско-Баскунчакский заповедник был создан в 1997 году, он расположен в Ахтубинском районе Астраханской области. Там обитают 47 видов млекопитающих, 22 вида птиц, проживающих на этой территории, занесены в Красную книгу.

На территории заповедника расположено озеро Баскунчак - одно из самых насыщенных солью озер в мире. По данным областного Минпрома, здесь добывают 80% российской соли, а ее запасов хватит еще на 4 тыс. лет.