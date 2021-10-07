В Уфе почти 750 обманутых дольщиков получат компенсацию на сумму более 1,8 млрд рублей

УФА, 7 октября. /ТАСС/. Обманутые дольщики, купившие квартиры в четырех домах жилого комплекса "Серебряный ручей", получат компенсацию, общая сумма выплат превысит 1,8 млрд рублей. Под выплаты попали почти 750 человек, сообщила пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Башкирии в четверг.

"Восстановление прав граждан, которые пострадали от неисполнения обязательств со стороны застройщика ООО "Крона", будет осуществлено путем предоставления компенсационных выплат. Речь идет о гражданах, которые приобрели квартиры в домах № 8, 11, 12 и 13 жилого комплекса "Серебряный ручей" в Демском районе г. Уфы. На эти цели будет направлено 1 млрд 860 млн рублей, из которых 223,2 млн рублей софинансирует республика", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры республики Егора Родина.

По данным министерства, всего в жилом комплексе "Серебряный ручей" продано более 1 тыс. квартир, 749 покупателей не получили квартиры. По решению наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства им будет выплачена компенсация. "Восстановить права граждан-участников строительства объектов № 8, 11, 12 и 13 ЖК "Серебряный ручей" (застройщик - ООО "Крона") планировалось не позднее 2023 года. В связи с принятым решением компенсационные выплаты участники долевого строительства начнут получать уже в этом году", - добавили в пресс-службе.

ООО "Крона" строило ЖК "Серебряный ручей" в Демском районе Уфы, состоящий из семи многоквартирных домов. Три из них сданы, в остальных работы не ведутся, степень готовности объектов составляет от 20 до 55%. Решением Арбитражного суда Башкирии от 7 апреля 2021 года "Крона" признана банкротом, в отношении компании открыто конкурсное производство до 5 апреля 2022 года.