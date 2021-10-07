Более тысячи россиян получили помощь от волонтеров Российского движения школьников

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более тысячи россиян в разных регионах страны уже получили помощь за время осуществления волонтерской деятельности Российского движения школьников (РДШ). Об этом в четверг сообщила исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

"На сегодняшний день мы можем констатировать, что в рамках реализации добровольческих проектов и наших индивидуальных конкурсов волонтерскую помощь получили более тысячи благополучателей в разных субъектах РФ. Например, в номинации "Забота о животных" реализуется 25 проектов. Это очень хорошая цифра", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску цифровой базы приютов для бездомных животных активистами Всероссийского конкурса Российского движения школьников "Добро не уходит на каникулы".

Как подчеркнула Плещева, опыт ребенка в волонтерстве, в частности в приютах для животных, учит его ответственности и любви ко всему живому. "Вот такой вот личный опыт ребенка позволяет не просто приобрести друга, но это еще воспитание ответственности. Ответственности за живое существо и за то, что в будущем эти люди никогда домашних животных не выбросят на улицу. И также будут своих детей приучать. Я надеюсь, что благодаря таким практикам, мы сделаем так, что приютов для домашних животных станет гораздо меньше. Это будет самый крутой воспитательный результат", - отметила она.

Исполнительный директор РДШ также анонсировала большое мероприятие для участников и победителей Всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы", которое пройдет в преддверии Дня волонтера в декабре. У всех ребят будет возможность рассказать о своих добровольческих инициативах и презентовать их широкому кругу зрителей, заявила Плещева.

"В преддверии Дня волонтера, который 5 декабря проходит, мы сделаем такое средоточие добра в Подмосковье, куда приедут участники конкурса со всей России. Они расскажут о своих инициативах и их презентуют. Возможно, в этот день родятся новые коллаборации. И мы постараемся ребят не только наградить за то, что они такие классные, но и еще научить их новому и вместе придумаем, что будем делать совместно дальше", - заключила она.