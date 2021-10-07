Глава WorldSkills Russia отметил активное участие СКФО в программах переподготовки

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа активно участвуют в программах переподготовки кадров по стандартам WorldSkills, что позволяет повышать уровень педагогов профессионального обучения, сообщил журналистам в Новосибирске в четверг генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства WorldSkills Russia Роберт Уразов.

"Ежегодно Минпросвещения выделяет средства на создание мастерских. Наша роль здесь в том, что мы выращиваем профессионалов производственного обучения, и хочу сказать, что очень многие северокавказские регионы активно участвуют в программах переподготовки, понимая, наверное, главное, что "железо" - это лишь необходимое условие, но если у вас нет качественного, крутого профессионала, педагога, мастера производственного обучения, то ничего не появится. Профессионалов готовят только профессионалы", - сказал Уразов.

Он также отметил активность регионов по продвижению компетенций, связанных с национальной кухней - в частности, компетенция по приготовлению осетинских пирогов ранее была включена в программу WorldSkills Russia.

Агентство развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллз Россия") официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого - повышение стандартов подготовки кадров. Финал WorldSkills Russia - самые масштабные в России соревнования среди учащихся в профучреждениях в возрасте от 16 до 25 лет. Первенство проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование".