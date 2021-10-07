Прививку от гриппа сделали более 320 тыс. жителей Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Более 320 тыс. жителей Тюменской области сделали прививку от гриппа. Это почти 35% от плана по вакцинации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

"По данным на 7 октября, 324 024 жителей Тюменской области прошли вакцинацию от гриппа. Это примерно 35% от намеченного плана для формирования коллективного иммунитета" , - сообщили в пресс-службе.

В департаменте здравоохранения также пояснили, что всего в Тюменской области запланировано привить 926 030 человек, что составляет 60% от численности населения региона, в том числе 665 140 взрослых и 260 890 детей.

"Минздрав РФ в рамках реализации Национального календаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета согласовал поставку вакцины против гриппа для более чем 770 тыс. человек в предэпидемический сезон 2021-2022 ОРВИ и гриппа в Тюменской области. За счет средств регионального бюджета планируется приобрести еще 155 тыс. доз вакцин для достижения 60% охвата населения региона.

В пресс-службе департамента здравоохранения региона отметили, что в область уже поступило 422 069 доз вакцины "Совигрипп" и "Ультрикс Квадри".