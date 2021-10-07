Руководство ТАСС поздравило в Вене Австрийское агентство печати с 75-летием

ВЕНА, 7 октября. /ТАСС/. Генеральный директор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман приняли участие в мероприятиях по случаю 75-летия основания Австрийского агентства печати (APA). Торжественная церемония в честь главного новостного агентства Австрии была организована в Вене, с поздравительной речью на ней выступил федеральный президент республики Александер Ван дер Беллен.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов пожелал генеральному директору Австрийского агентства печати Клеменсу Пигу успехов в дальнейшем развитии этого информационного агентства. "Мы действительно высоко ценим наше сотрудничество с Австрийским агентством печати. Нас связывают давние отношения. Это агентство было создано после Второй мировой войны, и с тех пор мы сотрудничаем. Надеемся, что в сегодняшнем мире развития информационных технологий мы будем все ближе, а наша кооперация станет теснее", - сказал Михайлов.

Руководство ТАСС прибыло в Вену для участия в работе открывшейся конференции Европейского альянса информационных агентств (European Alliance of News Agencies - EANA; ЕАНА) и его Генеральной ассамблеи, в ходе которой в пятницу пройдут выборы нового президента и нового генерального секретаря EANA.

Австрийское агентство печати было основано 1 сентября 1946 года. Это информационное агентство независимо от государства и является кооперативным объединением австрийских газет и австрийской общественной телерадиокомпании О-эр-эф. Его штаб-квартира расположена в Вене.