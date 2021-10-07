Российские школьники смогут поучаствовать в создании цифровой карты приютов для животных

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские школьники из разных регионов РФ могут принимать активное участие в заполнении цифровой базы приютов для бездомных животных, созданием которой занимаются активисты Всероссийского конкурса Российского движения школьников (РДШ) "Добро не уходит на каникулы". Об этом в четверг сказала исполнительный директор организации Ирина Плещева.

"Есть уже поручение президента по созданию карты, поэтому, пользуясь случаем, призываю всех, кто смотрит нашу пресс-конференцию, всех школьников, которые проявляют интерес к конкурсу "Добро не уходит на каникулы", начинать оцифровывать приюты в своих регионах. Вы нам очень поможете. Возможно, мы успеем до Дня волонтера собрать какую-то часть карты и показать ее. Мы будем помогать со всех сторон", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску цифровой базы приютов для бездомных животных активистами РДШ.

Амбассадор и победитель всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы" в 2021 году Аиша Садриева из Нижегородской области, которая ранее обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой о создании карты приютов для бездомных животных, в свою очередь выразила благодарность президенту за активную помощь в реализации проекта.

"На встрече с Владимиром Путиным я представила идею создания единого информационного ресурса, чтобы можно было отслеживать работу приютов, кто отвечает за тот или иной приют, кому нужна помощь и как мы можем ее оказать. Мне бы хотелось, чтобы созданием этой карты занимались дети, потому что мне кажется, что любовь к животным нужно прививать с детства. <…> Я очень благодарна Владимиру Путину, что он так быстро отреагировал и уже помогает мне создавать эту карту приютов", - подчеркнула она.

Для участия в заполнении карты приютов необходимо зарегистрироваться на сайте РДШ, заполнить необходимую информацию об определенном приюте. Вся полученная информация будет проанализирована и проверена. Далее она будет доступна только авторизованным и паспортизированным добровольческим отрядам, каждый из которых сможет выбрать себе приют и взять его под защиту.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан" предложение одной из участниц создать карту приютов для бездомных животных, поскольку необходимо обмениваться информацией и опытом по этому вопросу. Путин отметил, что помощь животным - это "не просто благородный вид деятельности, а очень важный".