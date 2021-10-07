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Пандемия COVID-19

ВОЗ впервые представила определение постковидного состояния

Речь идет, в частности, о таких симптомах, как утомляемость, одышка и когнитивная дисфункция, которые проявляются через три месяца после начала болезни, длятся по меньшей мере два месяца и "не могут быть объяснены альтернативными диагнозами"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЖЕНЕВА, 7 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые представила определение "постковидного состояния" пациентов, называемого также "длительным COVID-19" и "долгосрочным COVID-19". В опубликованном в четверг информационном бюллетене она пояснила, что речь идет, в частности, о таких симптомах, как утомляемость, одышка и когнитивная дисфункция, которые проявляются через три месяца после начала болезни, длятся по меньшей мере два месяца и "не могут быть объяснены альтернативными диагнозами".

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В ВОЗ пояснили, что определения, которые специалисты дают постковидному состоянию, "варьируются", и это осложняет "проведение исследований и разработку клинической политики". В этой связи 17 экспертов рабочей группы ВОЗ провели широкие консультации с участием специалистов, пациентов и сотрудников организации, чтобы предложить консенсусное определение. Итогом работы стало следующее определение: "Постковидное состояние наступает у людей с историей вероятного или подтвержденного заражения SARS-CoV-2, обычно через три месяца после начала COVID-19, с симптомами, которые длятся по меньшей мере два месяца и не могут быть объяснены альтернативными диагнозами". Эксперты подчеркнули, что "обычно симптомы включают утомляемость, одышку, когнитивную дисфункцию, но также другие", и это оказывает воздействие на повседневную жизнь. При этом симптомы могут "начинаться вновь после выздоровления от острого COVID-19 или же сохраняться после первоначального заболевания". Кроме того, симптомы могут со временем меняться, ослабевать и усиливаться, а также исчезать и появляться вновь.

Как отмечается в информационном бюллетене ВОЗ, большинство пациентов возвращаются к нормальной жизни после "острого COVID-19", однако часть переболевших жалуются на здоровье. Точная пропорция тех и других неизвестна, однако, согласно результатам исследований, указывает ВОЗ, "примерно 10-20% пациентов с COVID-19 сталкиваются с сохраняющимися симптомами на протяжении недель и месяцев после острого инфицирования SARS-CoV-2".

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