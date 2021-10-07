Главные врачи семи больниц Башкирии просят ввести обязательную самоизоляцию для пожилых

УФА, 7 октября. /ТАСС/. Главные врачи семи больниц Башкирии обратились к главе республики Радию Хабирову с просьбой ввести в регионе обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет. Они объяснили инициативу "антипрививочными" настроениями в обществе и ростом смертности среди пожилых людей, заразившихся коронавирусом. Письмо опубликовал в Instagram в четверг главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов.

"Уважаемый Радий Фаритович! Мы видим, что в нашем обществе царят довольно сильные "антипрививочные" настроения. И с каждым днем количество умерших от COVID-19 становится все больше и больше. Поэтому просим вас позаботиться о самых незащищенных от коварного вируса жителях. Мы убеждены, что пожилых людей 65+ и людей с хроническими заболеваниями необходимо обязать уйти на самоизоляцию. Давайте примем все возможные меры, чтобы пройти очередную волну пандемии с наименьшим количеством жертв. В одиночку мы, врачи, можем не справиться", - написал Мухаметзянов.

Под обращением подписались шесть его коллег. По данным регионального оперштаба, 7 октября число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 70 тыс. с начала пандемии, прирост за сутки - 576. С выздоровлением выписаны 61 367 человек, в стационарах лечатся 879 пациентов. За сутки умерли 30 человек, всего с начала пандемии - 1 790, из них 1 504 - старше 60 лет.

С 4 октября в регионе начали действовать новые ограничения: посещать кинотеатры, театры, концертные залы, музеи, спортивные мероприятия можно только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, справки о перенесенной в течение шести месяцев коронавирусной инфекции, или отрицательном ПЦР-тесте. С 12 октября такие же ограничения начнут действовать для торговых центров, с 18 октября - для бассейнов, саун, салонов красоты, фитнес-клубов и заведений общепита, в которых более 50 посадочных мест. С 27 октября посещать все вышеуказанные заведения и организации можно будет только с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенной инфекции.