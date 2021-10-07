Индия разрешит туристам прибывать в страну с 15 октября

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 октября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Индии с 15 октября начнет выдавать новые туристические визы иностранцам, прибывающим в страну чартерными рейсами. Об этом говорится в сообщении ведомства, размещенном в четверг на сайте пресс-службы правительства.

При этом в МВД отметили, что иностранные туристы, направляющиеся в Индию не чартерными рейсами, смогут сделать это с 15 ноября.

При этом приезжающие, а также перевозчики, доставляющие их в страну, должны соблюдать все протоколы и нормы, принятые в Индии для борьбы с COVID-19.

Власти Индии из-за пандемии коронавируса отменили все туристические визы с марта прошлого года. В настоящее время иностранец может посетить Индию по деловой, медицинской или другой визе, но не по туристической. Как ранее сообщил корр. ТАСС глава Индийской ассоциации туроператоров Пронаб Саркар, в стране почти 50 млн рабочих мест были прямо или косвенно связаны с туристической отраслью. Вклад туризма в индийскую экономику составлял до 10% ВВП. Штат Гоа был одним из наиболее посещаемых иностранными туристами регионов Индии, в том числе в него массово приезжали туристы из России.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Индии, старший советник Андрей Федоров сообщал, что, по предварительной информации, все туристы, в том числе российские, должны будут иметь загранпаспорт и индийскую визу, а за 72 часа до вылета необходимо будет сдать ПЦР-тест. Это же касается и привитых граждан. После получения отрицательного результата теста на английском языке вместе с копией паспорта и посадочным талоном его нужно будет загрузить на сайт международного аэропорта Дели или аэропорта Гоа. Тем, кто получит туристические визы, также рекомендуется иметь при себе переведенный на английский язык сертификат о вакцинации.