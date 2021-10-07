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Пандемия COVID-19

Эксперт сообщила, что у пожилых вдвое реже возникают нежелательные реакции на "Спутник V"

В России от коронавируса привились около 40,5% россиян старше 65 лет

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Нежелательные реакции после вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V" у пожилых людей возникают в два раза реже, чем у молодых. Об этом сообщила в четверг руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии им. Д. И. Ивановского ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России, кандидат биологических наук Инна Должикова.

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"Частота нежелательных явлений у добровольцев старше 60 лет практически в два раза ниже чем частота нежелательных явлений у добровольцев более молодого возраста", - сказала она на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Современная иммунопрофилактика: вызовы возможности, перспективы".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России от коронавируса привились около 40,5% россиян старше 65 лет. При этом она добавила, что данная категория по-прежнему остается самой уязвимой в плане заболеваемости ковидом.

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РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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