Пустячный мост Винни-Пуха продали на аукционе в Англии за $180 тыс.

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Мост под Лондоном, описанный в историях про медвежонка Винни-Пуха, ушел с молотка в Англии за £131,6 тыс. ($180 тыс.). Об этом ТАСС сообщили в четверг в аукционном доме Summers Place Auctions, который проводил торги.

Покупателем лота, предварительная оценочная стоимость которого составляла £40-60 тыс. ($55-82 тыс.), стал Уильям Саквилль, граф де ла Вар, который владеет усадьбой Бархерст парк, удаленной на несколько миль от того места, где стоял мост. Аукцион прошел накануне, заявки подавались в запечатанных конвертах. В четверг конверты были открыты и был объявлен победитель.

"Я рад, что смог приобрести тот самый мост. Я с гордостью установлю его в имении, рядом с тем местом, где он стоял изначально, и я надеюсь, что многие дети (и взрослые) смогут наблюдать подлинный мост, который вдохновил на создание одной из самых известных игр, в которую дети до сих пор играют в Великобритании и за рубежом", - приводит слова графа де ла Вара аукционный дом.

"Нам в высшей степени приятно, что мы смогли продать частицу литературной истории, которая доставила удовольствие миллионам детей из разных поколений по всему миру. Мы в восхищении, что к мосту был проявлен интерес со всего мира, и рады, что он останется на родине", - сказал представитель Summers Place Auctions Джеймс Райлендс.