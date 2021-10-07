В Петербурге отреставрировали лютеранский собор XVIII века к 250-летию его открытия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Реставраторы в Санкт-Петербурге завершили работы на фасаде лютеранского храма Святой Екатерины на Васильевском острове - памятника архитектуры XVIII века. Об этом сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"К 250-летию евангелическо-лютеранского храма Святой Екатерины завершена реставрация фасадов здания. Эта церковь, построенная в 1771 году по проекту архитектора Юрия Фельтена на углу Большого проспекта и Кадетской линии Васильевского острова, - памятник федерального значения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Работы проводились за счет бюджета Санкт-Петербурга по программе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Общий объем финансирования реставрации церкви составил в 2020-2021 годах 83,8 млн рублей.

По словам представителей Смольного, решение о реставрации было принято, поскольку в аварийном состоянии находились многие элементы памятника архитектуры, в том числе скульптуры апостолов Петра и Павла в нишах на главном фасаде. В процессе реставрации скульптуры заменили на копии, а оригиналы передали на хранение приходу храма. В здании отремонтирована стропильная система, заменена кровля, усилены перекрытия, проведена реставрация фасадов, крыльца, фасадных панелей с гипсовым лепным декором, в том числе панно "Всевидящее око".

Храм был заложен в 1768 году, его освящение состоялось в 1771 году во имя святой Екатерины, которая являлась небесной покровительницей императрицы Екатерины II. В 1930-е годы церковь была включена в список памятников Ленинграда, состоявших под государственной охраной. Во время Великой Отечественной войны здание церкви пострадало от обстрелов. В 1970-е годы в помещениях церкви размещалась студия грамзаписи "Мелодия", в 1990 году часть помещений здания вернули лютеранской общине.