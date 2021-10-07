В Москве с начала года произошло 580 ДТП с мототранспортом, в которых погибли 29 человек

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. 29 человек погибли в ДТП с участием мототранспорта с начала года в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"С начала текущего года произошло 580 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых погибли 29 человек. Больше всего летальных случаев в ТиНАО - 6 человек, в ВАО и ЮАО - по 4 человека в каждом округе", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГИБДД, более 600 человек получили ранения различной степени тяжести.

Также Госавтоинспекция составила антирейтинг автомагистралей с наибольшим количеством пострадавших в ДТП с участием мототранспорта. Так, больше всего таких ДТП произошло на МКАД, Варшавском шоссе, ТТК, Ленинградском и Волгоградском проспектах.

В ГИБДД предупредили владельцев мототранспорта о возможном обледенении утром и ночью дорожного покрытия в Москве и Подмосковье и необходимости соблюдать нормы дорожной безопасности, переходить на "осенний" режим передвижения, снижать скорость.