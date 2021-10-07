Власти Германии будут выплачивать пенсию евреям, пережившим блокаду Ленинграда

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Власти Германии согласились выплачивать пенсию в размере €375 евреям, пережившим блокаду Ленинграда. О достижении соответствующей договоренности с германскими властями сообщила на своем сайте базирующаяся в Нью-Йорке НПО Jewish Claims Conference.

Ежемесячные выплаты имеют право получить евреи, жившие на протяжении как минимум трех месяцев в блокадном Ленинграде. Кроме того, на них могут претендовать евреи, жившие как минимум три месяца в период с 1 апреля 1941 года по 31 августа 1944 года в Румынии или находившиеся на территории оккупированной Франции. Подать заявку на получение выплат можно уже сейчас, отмечается на сайте организации.

Блокада Ленинграда унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась - работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.