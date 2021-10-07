Обязательную вакцинацию от ковида ввели в закрытом городе Снежинске Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Сотрудники сферы образования и обслуживания, работающие в закрытом городе Снежинске (Челябинская область), в обязательном порядке должны пройти вакцинацию от коронавируса. Информацию подтвердила ТАСС первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

"Да, это так", - сказала собеседница агентства.

Согласно постановлению санитарной службы города, сотрудники сферы образования и сотрудники сферы обслуживания должны привиться первым компонентом вакцины в срок до 1 ноября, а вторым компонентом - в срок до 1 декабря с охватом 60% от численного состава. Те, у которых есть медицинский отвод от прививки, должны предоставить соответствующий документ.

По данным открытых источников, Снежинск - это закрытое территориальное образование с населением около 50 тыс. человек, расположенное в Челябинской области. Градообразующим предприятием является ФГУП "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно- исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина".

По данным властей Челябинской области, регион находится на пике заражаемости коронавирусом. С начала пандемии в регионе зафиксировано 100 279 случаев заражения коронавирусом (плюс 397 подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 84 853 пациента выздоровели и выписаны из больницы, продолжают лечение 10 540 человек. В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требование социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекции.