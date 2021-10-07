Минздрав сообщил о сохранении дефицита медработников в России

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Нехватка врачей и медицинских работников продолжает существовать в России. Об этом в четверг заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова.

"В Российской Федерации продолжает не хватать медицинских работников, продолжает не хватать врачей. Но все громче и громче мы говорим слова о том, что вопрос количества напрямую зависит от вопроса качества", - сказала она в четверг на открытии центра компетенций на базе РНИМУ им. Пирогова.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что основной проблемой здравоохранения в стране является дефицит кадров. Именно этот фактор во многих регионах определяет уровень доступности медицинской помощи.