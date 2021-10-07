В Калининградской области из-за пандемии приостановили групповые занятия в допобразовании

КАЛИНИНГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Групповые занятия в сфере дополнительного образования приостановили в Калининградской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"С 7 октября в соответствии с постановлением правительства Калининградской области от 6 октября 2021 года приостановлена деятельность организаций дополнительного образования, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, реализующих программы допобразования в части проведения занятий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 6 октября работодатели региона должны перевести на дистанционную работу не менее 50% офисных работников, в том числе беременных женщин, лиц, имеющих болезни органов дыхания.

С 4 октября из-за сложной эпидемической ситуации в области приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территории парков культуры и отдыха, а с 5 октября прекращена деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат любой тематической направленности. С 8 октября вводится посещение предприятий общепита только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от коронавируса либо то, что посетитель перенес новую коронавирусную инфекцию не более полугода назад. Исключение сделано для несовершеннолетних. С 1 ноября такие же требования будут распространены на спортивные организации, организации культуры, кинотеатры.

По данным регионального оперативного штаба, на 7 октября в области зарегистрировано 56 699 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 273 - за прошедшие сутки. Вылечились 50 389 пациентов, умерли 807 человек, остаются под медицинским наблюдением 16 686 человек.