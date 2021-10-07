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Пандемия COVID-19
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Генсек ООН: для вакцинации 40% населения мира от коронавируса к концу года нужно $8 млрд

По словам Антониу Гутерриша, этот план подразумевает вакцинацию 70% к середине 2022 года

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что для достижения цели вакцинации от коронавируса к концу года 40% мирового населения понадобится дополнительно 8 млрд долларов.

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Административный глава ООН представил в четверг вместе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Стратегию глобальной вакцинации.

По его словам, разработанный ВОЗ детальный план предусматривает получение прививок 40% людей в мире к концу 2021 года, 70% - к середине 2022 года. "С производством около 1,5 млрд доз вакцин в месяц мы сможем достичь 40% к концу года, если мобилизуем $8 млрд, чтобы обеспечить равное распределение", - сказал генсек на пресс-конференции.

"Успех этого плана зависит от равного распределения вакцин. Без скоординированного и равного подхода сокращение числа случаев инфицирования в странах не будет устойчивым с течением времени. Ради всеобщего блага мы должны вывести все страны на широкий охват вакцинации", - отметил Гутерриш.

По мнению генсека ООН, предстоящая в октябре встреча Группы двадцати станет возможностью для достижения этой цели.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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