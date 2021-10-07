Обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в Ивановской области

ИВАНОВО, 7 октября. /ТАСС/. Власти Ивановской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. В регионе за минувшую неделю число заболевших ковидом выросло на 27%. Об этом в четверг сообщил журналистам глава Роспотребнадзора региона Павел Колесник.

"Так, на предприятиях ряда сфер деятельности суммарное число сотрудников, прошедших курс вакцинации против коронавируса и имеющих справку о наличии антител, должно достичь 80%. К 20 октября работодатель должен организовать вакцинацию работников первым компонентом, к 20 ноября - вторым компонентом вакцины против коронавируса. Такие меры помогут предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в популяции в целом", - сказал Колесник.

В частности, речь идет о сферах торговли, общественного питания, транспорта, МФЦ, почтовых и банковских отделений, учреждениях соцзащиты, здравоохранения, культуры, сферы услуг и других. Также требование о 80% коллективном иммунитете относится к работникам органов государственной и муниципальной власти.

"За прошедшую неделю темп прироста заболевания составил почти 27%. В структуре заболевших большую долю составляют как раз граждане трудоспособного возраста, то есть лица наиболее социально активные. Они ходят на работу, пользуются транспортом, посещают общественные места, что увеличивает риски заражения", - отметил глава ведомства.

По словам Колесника, эта мера является временной и будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Он также добавил, что в регионе уже сейчас превышены эпидемиологические пороги по ОРВИ и гриппу среди взрослого населения. "Завершить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, чтобы достичь необходимого уровня иммунной прослойки в трудовых коллективах, нужно до массового роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Между прививками против коронавируса и гриппа необходимо выдержать месяц", - уточнил глава Роспотребнадзора региона.

По состоянию на 7 октября на территории Ивановской области официально зарегистрированы 50 222 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 198 диагнозов. В ковид-госпиталях находятся 2 430 человек, в том числе на аппаратах ИВЛ - 100 пациентов. На сегодняшний день в регионе вакцинированы первым компонентом вакцины 329 тыс. человек, полностью вакцинированы 291 тыс. человек.