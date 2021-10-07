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РФПИ тестирует "Спутник Лайт" как бустерную дозу для иностранных вакцин от коронавируса

Речь идет о вакцинах AstraZeneca, Sinopharm и Moderna

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" проходит испытания в качестве так называемой бустерной дозы в комбинации с тремя иностранными препаратами, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в четверг в эфире Bloomberg TV.

"Мы тестируем вакцину "Спутник Лайт" в комбинации с другими вакцинами, такими как AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. Тесты проводятся в Аргентине", - сказал Дмитриев.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", которая стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса - ее официально одобрили в России 11 августа 2020 года. На данный момент "Спутник V" одобрили в 70 странах, общее население которых достигает 4 млрд человек.

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