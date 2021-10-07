Мишустин подписал распоряжение о ликвидации пяти региональных филиалов РАНХиГС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о ликвидации пяти региональных филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Ликвидировать Ижевский, Иркутский, Псковский, Саранский и Тольяттинский филиалы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ", - говорится в распоряжении.