Процесс рассмотрения в ВОЗ заявки на одобрение "Спутника V" близок к возобновлению

ЖЕНЕВА, 7 октября. /ТАСС/. Процесс рассмотрения во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявки на одобрение российской вакцины "Спутника V" для экстренного применения близок к возобновлению. Об этом заявила в четверг помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао на брифинге в Женеве.

Она отметила, что ранее "этот процесс был поставлен на паузу ввиду отсутствия определенных юридических процедур". "Как только завершатся юридические процедуры, мы сможем возобновить процесс", - сказала Симао.

По ее словам, в ВОЗ ждут "полную информацию по [данному] досье" от заявителя. После этого необходимо решить вопрос о завершении инспекций на российских предприятиях. "Но я рада сообщить, что процесс близок к возобновлению", - заключила помощник гендиректора.