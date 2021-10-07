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Пандемия COVID-19
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Процесс рассмотрения в ВОЗ заявки на одобрение "Спутника V" близок к возобновлению

Как заявили в организации, он "был поставлен на паузу ввиду отсутствия определенных юридических процедур"

ЖЕНЕВА, 7 октября. /ТАСС/. Процесс рассмотрения во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявки на одобрение российской вакцины "Спутника V" для экстренного применения близок к возобновлению. Об этом заявила в четверг помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао на брифинге в Женеве.

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Она отметила, что ранее "этот процесс был поставлен на паузу ввиду отсутствия определенных юридических процедур". "Как только завершатся юридические процедуры, мы сможем возобновить процесс", - сказала Симао.

По ее словам, в ВОЗ ждут "полную информацию по [данному] досье" от заявителя. После этого необходимо решить вопрос о завершении инспекций на российских предприятиях. "Но я рада сообщить, что процесс близок к возобновлению", - заключила помощник гендиректора.

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