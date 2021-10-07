Московская область примет 10-15 октября финал всероссийского конкурса "Мастер года"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Подмосковье примет 10-15 октября финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства в системе профтехобразования "Мастер года", организованного Министерством просвещения РФ, конкурс пройдет в межрегиональном центре компетенций в Королеве и в Доме правительства Московской области в Красногорске. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Института развития профессионального образования (ИРПО), являющегося официальным оператором конкурса.

"По инициативе Министерства просвещения Российской Федерации впервые проводится Всероссийский конкурс профессионального мастерства в системе профтехобразования "Мастер года". Финал конкурса пройдет в Подмосковье с 10 по 15 октября 2021 года. Торжественная церемония открытия конкурса пройдет 10 октября в межрегиональном центре компетенций - техникуме имени С. П. Королева, город Королев. Подведение итогов, торжественная церемония закрытия и объявление победителей состоится 15 октября в Доме правительства Московской области", - сообщила пресс-служба.

На финал съедутся победители региональных этапов конкурса из всех субъектов РФ - лучшие мастера производственного обучения, преподаватели учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик профессионального цикла, преподаватели междисциплинарных курсов. Как подчеркивают в пресс-службе, все участники финала имеют высокую профессиональную квалификацию, а также опыт подготовки участников для региональных и национальных чемпионатов профессионального мастерства "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia).

Конкурсанты будут состязаться в мастерстве преподавания по нескольким специальностям: отделочные и строительные работы, электроснабжение, техобслуживание, информационные системы, поварское и кондитерское дело, сестринское дело, автодело, реклама, швейное дело, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, ветеринария, гостиничное дело, нефтегазовое дело, парикмахерское искусство, экономика и бухучет. Десять лучших выйдут во второй тур, где прорекламируют свою специальность с помощью цифровых средств группам разного возраста, от школьников до представителей старшего поколения.

"Пожалуй, это будет самый ответственный тур для конкурсантов, нужно будет буквально влюбить в свою профессию зрительскую аудиторию. Конкурс проводится, прежде всего, чтобы выявить эти таланты, рассказать о них, поощрить, найти самых инициативных педагогических работников системы среднего профессионального образования", - процитировала пресс-служба ИРПО директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктора Неумывакина.

В рамках деловой программы пройдут круглый стол "Кадровый потенциал профессионального образования: новая реальность и прогнозы развития" и форсайт-сессия "Подготовка кадров в соответствии с потребностями регионального рынка труда", на них приглашены представители Минпросвещения РФ, профильных организаций, профессиональных объединений, крупных работодателей страны. Идеи и разработки деловой программы предполагается использовать в работе ИРПО для совершенствования системы профтехобразования и подготовки кадров для работы в образовательных организациях, говорится в сообщении.