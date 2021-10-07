Единая транспортная карта "Тройка" начнет действовать в Карелии в 2022 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 октября. /ТАСС/. Единая транспортная карта "Тройка" начнет действовать в Карелии. Проект заработает в пилотном режиме с пятницы, 8 октября, на трех маршрутах, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минтранса республики.

"Пилотный проект по запуску транспортной карты "Тройка" стартует уже завтра. Его первый этап будет реализовываться до конца года: это тестирование, наладка технической системы", - рассказали в республиканском ведомстве.

Запуск системы в полном объеме запланирован в 2022 году. Для карты в Карелии разработали дизайн с изображениями достопримечательностей республики. С завтрашнего дня ей можно будет воспользоваться на трех маршрутах: по направлениям в Пряжинском и Прионежском районах (деревня Бесовец, включая аэропорт Петрозаводска, и деревня Виданы), а также в троллейбусе №5, курсирующем по Петрозаводску.

Сейчас для региона выпущены 1,5 тыс. пластиковых карт, которые будут раздавать бесплатно. Электронный проездной будет действовать не только в Карелии, но им можно будет пользоваться и в Москве. "Продажи [карт] запланированы на следующий год. Стоимость пластика ориентировочно составит 100 рублей", - рассказали в региональном министерстве, добавив, что единая система будет охватывать виды транспорта постепенно: сперва автобусы, троллейбусы, затем пригородное железнодорожное сообщение.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске при участии ВЭБ.РФ начнут комплексную модернизацию системы общественного транспорта, которая предусматривает пересмотр маршрутной сети с учетом новых жилых и отдаленных районов, а также пересмотр формата соглашений с перевозчиками для большего контроля за их работой.