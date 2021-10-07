Нобелевский лауреат считает, что беженцы могут многое дать странам, в которые переезжают

На вопрос, как он видит различия между культурами, писатель сказал, что не считает их ни постоянными, ни непреодолимыми. "Люди всегда перемещались по миру. Я думаю, что это явление, когда африканцы перебираются в Европу, является некоторым образом новым. Но в том, что другие - европейцы - разъезжаются по миру, в этом нет ничего нового, это продолжается целые века, но причина в том, что Европе трудно принять сразу так много людей", - сказал он.

"Когда они приезжают, приезжают и требуют что-то для себя, они могут и что-то дать взамен. Они не приезжают с пустыми руками, многие из них являются талантливыми, энергичными и могут что-то дать. И это иной способ взглянуть на это, а не просто видеть в этом прием нищих ничтожеств. Смотреть на это как на обеспечение нужд людей, которые могут и стать чем-то", - продолжил писатель.

По словам Гурны, он еще не осознал, что стал лауреатом Нобелевской премии. "Я все еще в процессе осознания, я думаю, это неизбежно, поскольку это такая большая премия, - сказал он. - Мне позвонили пару минут назад, я думал, что это чей-то розыгрыш. Обычно подобные вещи витают в воздухе недели или даже месяцы - имена претендентов. Моего имени здесь не было, я всего лишь думал: интересно, кто получит премию? "