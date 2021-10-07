Нобелевский лауреат считает, что беженцы могут многое дать странам, в которые переезжают

СТОКГОЛЬМ, 7 октября. /ТАСС/. Беженцы приезжают на новое место жительства не с пустыми руками, заявил в четверг в интервью Нобелевскому фонду лауреат премии по литературе 2021 года Абдулразак Гурна. В работах писателя тема сложной судьбы мигрантов является центральной.
На вопрос, как он видит различия между культурами, писатель сказал, что не считает их ни постоянными, ни непреодолимыми. "Люди всегда перемещались по миру. Я думаю, что это явление, когда африканцы перебираются в Европу, является некоторым образом новым. Но в том, что другие - европейцы - разъезжаются по миру, в этом нет ничего нового, это продолжается целые века, но причина в том, что Европе трудно принять сразу так много людей", - сказал он.
"Когда они приезжают, приезжают и требуют что-то для себя, они могут и что-то дать взамен. Они не приезжают с пустыми руками, многие из них являются талантливыми, энергичными и могут что-то дать. И это иной способ взглянуть на это, а не просто видеть в этом прием нищих ничтожеств. Смотреть на это как на обеспечение нужд людей, которые могут и стать чем-то", - продолжил писатель.
По словам Гурны, он еще не осознал, что стал лауреатом Нобелевской премии. "Я все еще в процессе осознания, я думаю, это неизбежно, поскольку это такая большая премия, - сказал он. - Мне позвонили пару минут назад, я думал, что это чей-то розыгрыш. Обычно подобные вещи витают в воздухе недели или даже месяцы - имена претендентов. Моего имени здесь не было, я всего лишь думал: интересно, кто получит премию? "
На вопрос об ощущениях от творческого процесса, Гурна пояснил: "Я испытываю радость, когда заканчиваю. Да, многое из всего этого является импульсивным, принудительным, чем-то, что длится десятилетиями. Этим нельзя заниматься, если это вам ненавистно. Но я думаю, что это одновременно и удовольствие от созидания, и радость от наведения мостов, принесения удовольствия, от убеждения, а также других подобных вещей".
Писатель из Занзибара Абдулразак Гурна был назван в четверг лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года. Награда присуждена Гурне "за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в суть последствий колониализма и судьбы беженцев, оказавшихся в водовороте культур и континентов", отмечается в решении.