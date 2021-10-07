Кузнецова призвала максимально быстро принять проект, ужесточающий наказания для педофилов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, кандидатура которой была выдвинута на пост вице-спикера Госдумы восьмого созыва от фракции "Единая Россия", считает, что законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних следует принять максимально быстро.

"Буквально сейчас обсуждается законопроект об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности. Здесь я считаю, что нужно максимально быстро этот вопрос закрыть. Получена максимальная поддержка, поэтому надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", - сказала она журналистам в четверг.

Депутаты фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак в сентябре внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

Парламентарии предлагают распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления".

Поправки предлагается внести в статьи 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера" УК РФ. Сейчас максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения насилия ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Этот возраст единороссы предлагают поднять до 18 лет, расширив тем самым возможность применения пожизненного срока к рецидивистам.