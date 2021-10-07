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Все новости
В России за сутки максимум заболевших с 31 декабря.
В России за сутки максимум заболевших с 31 декабря.
В России за сутки максимум заболевших с 31 декабря.
В России за сутки максимум заболевших с 31 декабря.
В России за сутки максимум заболевших с 31 декабря.
Пандемия COVID-19

В России за сутки максимум заболевших с 31 декабря. Главное о коронавирусе за 7 октября

© Владимир Смирнов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 690 110 случаев заражения, из них новых — 27 550. Это суточный максимум с 31 декабря. За сутки умерли 924 человека. За весь период — 213 549.
  • Штаммы коронавируса "лямбда" и "мю" в России не обнаружили.
  • РФПИ тестирует "Спутник Лайт" как бустерную дозу для иностранных вакцин от коронавируса.
  • Эксперт сообщила, что у пожилых вдвое реже возникают нежелательные реакции на "Спутник V".
  • Эксперт: дети, перенесшие ковид даже в легкой степени, нуждаются в реабилитации.
  • Эксперт: штамм коронавируса "дельта" очень активен в отношении детей.
  • Власти Орловской области приостановят диспансеризацию и медосмотры из-за пандемии.
  • В Удмуртии приостановили диспансеризацию и профосмотры из-за коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 663 469 случаев заражения, из них новых — 5 404.
  • Доля привитых от COVID-19 работников торговых сетей в Московском регионе достигла 70%.

Мир

  • Всего зафиксировано более 235,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • ВОЗ впервые представила определение постковидного состояния.
  • Представитель ВОЗ призвал страны ЕС делиться вакциной до истечения срока ее хранения.
  • Генсек ООН: для вакцинации 40% населения мира от коронавируса к концу года нужно $8 млрд.
  • Женевский международный автосалон 2022 года отменили.
  • Финляндия продлила ограничения на границе до 24 октября.
  • В странах Восточной Европы зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом.
  • В Дании начинает работу комиссия по расследованию действий кабинета в связи с забоем норок.
  • CNN: рестораны, спортзалы и театры Лос-Анджелеса с ноября будут открыты лишь для привитых.
  • Telegraph: ученые США и Китая планировали создать новые коронавирусы до пандемии COVID-19.
Теги
Пандемия COVID-19
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