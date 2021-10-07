В России за сутки максимум заболевших с 31 декабря. Главное о коронавирусе за 7 октября

Россия
- Всего зафиксировано 7 690 110 случаев заражения, из них новых — 27 550. Это суточный максимум с 31 декабря. За сутки умерли 924 человека. За весь период — 213 549.
- Штаммы коронавируса "лямбда" и "мю" в России не обнаружили.
- РФПИ тестирует "Спутник Лайт" как бустерную дозу для иностранных вакцин от коронавируса.
- Эксперт сообщила, что у пожилых вдвое реже возникают нежелательные реакции на "Спутник V".
- Эксперт: дети, перенесшие ковид даже в легкой степени, нуждаются в реабилитации.
- Эксперт: штамм коронавируса "дельта" очень активен в отношении детей.
- Власти Орловской области приостановят диспансеризацию и медосмотры из-за пандемии.
- В Удмуртии приостановили диспансеризацию и профосмотры из-за коронавируса.
Москва
- Всего зафиксировано 1 663 469 случаев заражения, из них новых — 5 404.
- Доля привитых от COVID-19 работников торговых сетей в Московском регионе достигла 70%.
Мир
- Всего зафиксировано более 235,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- ВОЗ впервые представила определение постковидного состояния.
- Представитель ВОЗ призвал страны ЕС делиться вакциной до истечения срока ее хранения.
- Генсек ООН: для вакцинации 40% населения мира от коронавируса к концу года нужно $8 млрд.
- Женевский международный автосалон 2022 года отменили.
- Финляндия продлила ограничения на границе до 24 октября.
- В странах Восточной Европы зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом.
- В Дании начинает работу комиссия по расследованию действий кабинета в связи с забоем норок.
- CNN: рестораны, спортзалы и театры Лос-Анджелеса с ноября будут открыты лишь для привитых.
- Telegraph: ученые США и Китая планировали создать новые коронавирусы до пандемии COVID-19.