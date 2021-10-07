КС признал за артистами право на гарантированную законом оплату в случае простоя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Конституционный суд РФ установил, что действующее трудовое законодательство нарушает права работников театра и кино, сотрудников СМИ и представителей других творческих профессий, так как оно не устанавливает для них гарантированного размера зарплаты в случае вынужденного простоя. Соответствующие нормы Трудового кодекса признаны противоречащими Конституции РФ, законодатель должен внести в ТК соответствующие изменения, следует из опубликованного в четверг решения КС РФ.

"Признать часть пятую статьи 157 ТК РФ не соответствующей Конституции РФ, ее статьям 37 (часть 3), 55 (часть 3), 75 (часть 5) и 751, в той мере, в какой она, не устанавливая минимального размера оплаты времени, в течение которого творческие работники не участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступают, порождает возможность произвольного уменьшения размера заработной платы указанных работников, фактически исполняющих (хотя и в меньшем объеме) свои трудовые (должностные) обязанности", - говорится в постановлении КС.

Поводом для проверки трудового законодательства стала жалоба народной артистки Удмуртской республики Людмилы Мининой. В конце 2019 года в удмуртском Государственном театре оперы и балета имени П. И. Чайковского, где работает артистка, был выпущен приказ, согласно которому ей и ряду других актеров сократили оклады, так как они не были заняты в спектаклях репертуара того периода. Приказ был обоснован пятой частью 157 статьи ТК РФ, согласно которой вынужденное неучастие артистов в своей работе не может считаться простоем.

При этом, согласно Трудовому кодексу, вынужденный простой работников вне зависимости от сферы занятости оплачивается в установленном государством размере - не менее 2/3 от оклада сотрудника. Таким образом, актеры оказываются лишены права на гарантированный законом минимальный оклад в период, когда они по решению работодателя или независящих от них обстоятельств не участвуют в спектаклях, но продолжают быть сотрудниками театра. Оплата труда в такие периоды на данный момент определяется работодателем самостоятельно, без минимальной планки со стороны закона.

То же касается и представителей других творческих специальностей, список которых определяется правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Федеральный законодатель, согласно решению Конституционного суда, должен внести изменения в Трудовой кодекс и другие нормативные акты с тем, чтобы гарантировать минимальный оклад для творческих специалистов, временно не участвующих в создании своего профессионального продукта, и заполнить соответствующий пробел в регулировании трудовых отношений.

Ранее российские суды общей юрисдикции признавали законным снижение заработной оплаты Людмиле Мининой и другим артистам Государственного театра оперы и балета имени П. И. Чайковского. Принятые судебные решения, согласно постановлению КС, должны быть пересмотрены после того, как федеральный законодатель устранит пробелы в действующих законах.