Петербургский Политех и MAXIMUM Education начнут программу подготовки абитуриентов онлайн

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские школьники смогут в режиме онлайн готовиться к поступлению в рамках довузовской программы подготовки, которую организовали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и образовательная компания MAXIMUM. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе образовательной компании.

"7 сентября в "Крокус Экспо" на полях Московского Международного Салона образования состоялось подписание соглашения о запуске совместного курса для старшеклассников между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и образовательной компанией MAXIMUM. Вуз и EdTech компания договорились в течение года совместно готовить школьников к ЕГЭ по математике, физике и информатике и в целом к поступлению в Санкт-Петербургский политехнический университет", - рассказали в пресс-службе.

Программа курса разделена на две части. Первая часть посвящена подготовке к ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления: математике, физике и информатике. Помимо этого, школьникам расскажут о возможных сложностях на экзаменах. Вторая часть курса будет актуальна только для тех, кто собирается поступать непосредственно в Политех. Представители университета помогут школьникам определиться со специальностью и конкретным направлением в вузе, а также предоставят всю актуальную информацию о правилах приема и особенностях поступления в вуз в 2022 году.

"Я вижу развивающееся сотрудничество между EdTech компаниями и вузами - совместный бакалавриат, магистратура, аспирантские программы, а в сфере довузовской подготовки был явный пробел. Думаю, что наш пилот с Политехом откроет новую веху в этом сегменте", - уверен генеральный директор образовательной компании MAXIMUM Education Михаил Мягков.

Большие надежды на программу возлагают и в вузе, ожидая притока абитуриентов с высоким уровнем знаний. "Мы рассчитываем, что сотрудничество и включение в такие проекты поможет нам увидеть более качественный уровень подготовки у абитуриентов. Также надеемся, что сотрудничество поможет нам в будущем увидеть в стенах нашего университета еще большее количество студентов с высоким уровнем знаний", - заявила проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского университета Петра Великого Елена Разинкина.

Московский международный салон образования (ММСО 2021) проходит с 6 по 8 октября в смешанном формате. Офлайн-площадкой дискуссий в 2021 году стал "Крокус Экспо", при этом всю деловую программу можно посмотреть онлайн из любого уголка мира на специальной платформе "ММСО. Коннект". По данным пресс-службы ММСО, в рамках салона в 2021 году пройдет около 350 мероприятий, выступят более тысячи спикеров, послушать которых придут 15 тыс. посетителей. В дискуссиях примут участие представители органов исполнительной власти, представители бизнеса, педагоги, родители и ученики. ТАСС выступает информационным партнером салона.