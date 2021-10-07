В Госдуму вновь внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) внесло в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. Документ в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предусмотрен возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2022 году", - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, прекращение индексации пенсий "негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан". "Кроме того, в качестве ответной меры со стороны граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров. <…> Важно отметить, что только часть пенсионеров действительно прекратила трудовые отношения, большая же часть перешла на получение серой зарплаты", - отмечаются в пояснительной записке.

Авторы инициативы оценивают стоимость ее реализации в 2022 году "в размере около 400 млрд рублей".

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Отмечалось, что это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.