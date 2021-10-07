В КБР не менее 40% работников переведут на удаленку

НАЛЬЧИК, 7 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии распорядились о переводе с 11 октября не менее 40% работников на дистанционный формат работы в рамках мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в указе главы КБР Казбека Кокова, опубликованном на сайте главы и правительства региона.

"Внести в указ главы КБР от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции следующие изменения: <...> слова "соблюдения режима самоизоляции на дому" заменить словами "осуществления профессиональной (служебной) деятельности дистанционно"; в абзаце восьмом слова "перевод не менее 30%" заменить словами "в установленном законодательством порядке перевод не менее 40%", - говорится в документе.

Указ вступит в силу с 11 октября 2021 года.

В Кабардино-Балкарии постановлением главного государственного санитарного врача Жирослана Пагова от 15 июля 2021 года была введена обязательная вакцинация для работников в сфере торговли, общественного питания, услуг, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, а также фитнес-клубов и бассейнов.

Кроме того, обязательной вакцинации в регионе подлежат работники сферы бытовых услуг, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, МФЦ, транспорта, в том числе такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики. А также работники сферы строительства, сельского хозяйства, туризма, культурной сферы, театров и кинотеатров и доставки. Главный государственный санитарный врач по КБР также постановил обеспечить вакцинацию госслужащих, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления.

На сегодняшний день полный курс вакцинации в республике прошли больше 140 тыс. человек, в промежутке шести месяцев переболели порядка 45 тыс. человек, то есть иммунитет есть где-то у 32,5% взрослого населения республики. Как отмечается, для достижения коллективного иммунитета, при котором возможно снижение заболеваемости и смертности необходимо вакцинировать еще 320 тыс. жителей республики.