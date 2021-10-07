Вильфанд сообщил, что россиян зимой ожидают много оттепелей и сильные похолодания

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Частые оттепели и периоды сильного похолодания ожидаются в России грядущей зимой, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"По данным Росгидромета, будут заметные и сильные понижения температуры, но будут и частые оттепели этой зимой", - отметил он.

По словам Вильфанда, прогноз на грядущую зиму, который подготовил Росгидромет, по сравнению с прогнозами центров в других странах отличается более низкими температурами. "В большинстве прогнозов прогнозируется вероятность более высокой температуры по другим моделям", - отметил метеоролог.

Ранее он говорил, что температура зимой, по предварительному прогнозу, в большинстве регионов европейской части России будет в пределах нормы или чуть выше.