Систему QR-кодов введут в КБР для посещения учреждений здравоохранения и образования

НАЛЬЧИК, 7 октября. /ТАСС/. Власти Кабарадино-Балкарии распорядились о введении дополнительных ограничительных мер в связи с пандемией с 11 октября. Так, посещение организаций образования, здравоохранения и соцзащиты допускается с предъявлением QR-кода, документа о вакцинации, перенесенном в последние шесть месяцев заболевании, либо отрицательного ПЦР-тесте. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"Согласно указу [главы КБР] в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей будут ограничены посещения. Режим предусматривает посещение только одним близким родственником при наличии у него документа о действующем QR-коде, полученном с использованием Единого портала государственных, документа о прохождении вакцинации, справки о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании либо отрицательного ПЦР-теста", - говорится в сообщении.

Кроме того, встречи в организациях образования, здравоохранения и соцзащиты должны проходить по предварительной записи преимущественно на открытом воздухе или отдельном помещении. Как отмечается, изменения вступают в силу с 11 октября 2021 года.

О ситуации в регионе

При этом в республике продолжают действовать ограничение на проведение массовых мероприятий с численностью участников более 50 человек (кроме проводимых госорганами официальных мероприятий), требование о соблюдении социальной дистанции и использовании масок в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, при посещении торговых объектов. Кроме того, действует режим самоизоляции для неработающих граждан в возрасте старше 65 лет, а также для граждан, имеющих заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

В Кабардино-Балкарии постановлением главного государственного санитарного врача Жирослана Пагова от 15 июля 2021 года была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Она была введена для работников в сфере торговли, общественного питания, услуг салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, а также фитнес-клубов и бассейнов.

Кроме того, обязательной вакцинации в регионе подлежат работники сферы бытовых услуг, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, МФЦ, транспорта, в том числе такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики. А также работники сферы строительства, сельского хозяйства, туризма, культурной сферы, театров и кинотеатров и доставки. Главный государственный санитарный врач по КБР также постановил обеспечить вакцинацию госслужащих, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления.

На сегодняшний день полный курс вакцинации в республике прошли больше 140 тыс. человек, в промежутке шести месяцев переболели порядка 45 тыс. человек, то есть иммунитет есть где-то у 32,5% от взрослого населения республики. Как отмечается, для достижения коллективного иммунитета, при котором возможно снижение заболеваемости и смертности необходимо вакцинировать еще 320 тыс. жителей республики.