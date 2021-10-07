Крупнейший в России конноспортивный комплекс открыли в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Крупнейший в России конноспортивный комплекс, вмещающий около 3 тыс. человек, открыли в Грозном. Новый ипподром, который не имеет аналогов в стране, будет носить имя ушедшего в 2020 году из жизни коннозаводчика Сайд-Хусейна Закаева.

"Меня заразил интересом к конному спорту мой друг Сайд-Хусейн Закаев, после этого мы начали на территории нашей республики создавать клубы, конюшни, строить маленькие и большие ипподромы. Здесь будут проводиться регулярные сезоны, мы для этого создали всю необходимую инфраструктуру. Хотим сделать Грозный центром конного спорта", - сказал журналистам глава республики Рамзан Кадыров.

В новом объекте предусмотрен целый комплекс зданий и сооружений - ветеринарный пункт, конюшни различного профиля, ипподромное поле, тренировочный манеж, а также открытые и закрытые бассейны для лошадей. На базе комплекса также будет налажено и конепроизводство. А рядом с ним будет располагаться зона отдыха с водоемами для любителей рыбалки.

После открытия на ипподроме прошли первые скачки, в которых приняли участие лошади чистокровной верховой породы. В заезде в честь открытия объекта лучшее время показала лошадь по кличке Саадак, а скакун Хоумленд Барс выиграл старт, посвященный дню рождения президента РФ Владимира Путина. В заезде, приуроченном к 70-летию первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова, первым финишную прямую пересек Грэйт Виннер. В старте, посвященном прошедшим выборам Главы ЧР, не было равных лошади по кличке Консул Барс. В заключительном заезде в честь Дня Грозного победу одержал Автор.