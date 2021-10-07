Бастрыкин поручил наградить девушку, вызывавшую полицию во время избиения мужчины в метро

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил наградить девушку, вызывавшую полицию во время избиения молодого человека в московской метро, сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что девушка нажала тревожную кнопку в поезде, выбежала вслед за нападавшими из вагона и указала на них сотрудникам правоохранительных органов. Ее действия позволили задержать нападавших по горячим следам. "Главой СК России принято решение о награждении женщины, проявившей смелость в экстренной ситуации, ведомственной медалью "За содействие", - говорится в сообщении.

Ранее Бастрыкин поручил наградить пострадавшего Романа Ковалева ведомственной медалью "Доблесть и отвага".

Вечером 4 октября в вагоне электропоезда, который следовал от станции "Измайловская" до "Первомайской", трое мужчин избили 25-летнего пассажира, который заступился за девушку, сделав им замечание. Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство и просит передать им из полиции дело о хулиганстве. Пострадавший госпитализирован.

По данным СК, нападавшие при задержании угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком. Все трое фигурантов арестованы.