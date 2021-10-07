Чеченские врачи достали из желудка 11-летней девочки трехкилограммовый ком волос

ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Врачи детской клинической больницы № 2 города Грозного утром в четверг извлекли из желудка 11-летней девочки ком волос весом 3 кг. Об этом сообщили в Минздраве Чечни.

"На операционном столе оказалась 11-летняя девочка, у которой в желудке обнаружили трихобезоар - трехкилограммовый ком волос, почти полностью заполнявший желудок девочки. Пациентка обратилась с болевыми ощущениями в животе после приема пищи, тошноту и слабость. После проведения обследования обнаружили массивное образование внутри желудка ребенка, выявлен диагноз трихобезоар, который также называют "синдромом Рапунцель", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что волосы могут накапливаться в желудке в течение нескольких лет.

"Причиной развития "синдрома Рапунцель" становится стресс, который может быть связан с возрастными кризисами, проблемами в школе или семье. В результате дети заглушают свою нервозность, иногда даже не замечая, как жуют волосы, ногти, ручку или другой предмет", - сказали в региональном Минздраве.