Журнал Time поместил на обложку портрет Цукерберга с предложением удалить Facebook

"Facebook сам себя не исправит", - таким комментарием сопровождается публикация с новой обложкой в Twitter Time. Обложка нового номера приурочена к выходу статьи, посвященной обвинениям в адрес компании, прозвучавшим на этой неделе в Сенате Конгресса США.

Во вторник в американском законодательном органе состоялись слушания по вопросу безопасности детей в интернете. В центре внимания оказалась бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, утверждающая, что в компании знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков ее соцсети, особенно Instagram, однако не предпринимали мер, чтобы исправить вредные практики. Наоборот, они поощрялись, поскольку способствовали росту вовлеченности пользователей. Сам Цукерберг назвал эти утверждения ложными.