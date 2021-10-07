В Воронежской области из-за резкого роста заражений ковидом готовятся ввести QR-коды

ВОРОНЕЖ, 7 октября. /ТАСС/. Власти Воронежской области из-за почти тройного за месяц роста числа заразившихся коронавирусом готовятся к введению в регионе QR-кодов для пропуска в ряд учреждений. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Эти меры непопулярные, решение об их введении - сложное, но, увы, другого пути остановить сегодняшнюю волну коронавируса попросту нет. Среди новых ограничений - обязательная вакцинация для отдельных категорий населения, пропуск по QR-кодам в различные учреждения. Эти меры уже введены в ряде регионов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в настоящее время в правительстве региона для введения QR-кодов разрабатывается правовая база, о деталях сообщат в пятницу. По данным властей, с сентября в Воронежской области почти втрое выросло число заболевших ковидом, с 13 тыс. до 30 тыс., ежесуточно госпитализируют более 700 человек, система здравоохранения региона испытывает колоссальную нагрузку.

В Воронежской области впервые за сутки выявлено 604 заразившихся коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксировано 137 460 случаев ковида, из числа заразившихся выздоровели 113 168 человек, 6 002 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе развернуто 6 804 койки для больных ковидом, из-за высоких темпов госпитализации в воронежские медучреждения впервые с начала пандемии принято решение создать ковидарий не в больнице, а на базе Воронежского областного геронтологического центра на 200 мест.