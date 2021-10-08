В Осло объявят лауреата Нобелевской премии мира

ХЕЛЬСИНКИ, 8 октября. /ТАСС/. Норвежский нобелевский комитет в пятницу объявит в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2021 год. В 2020 году награду присудили Всемирной продовольственной программе ООН за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов".

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". В соответствии с последней волей ученого, эта премия, в отличие от остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присуждается не в Стокгольме, а в Осло. Нобель написал, что решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии. По традиции членами комитета в основном становятся отошедшие от активной деятельности норвежские политики и бывшие лидеры партий.

В последнее время формулировка более чем вековой давности толкуется достаточно широко, из-за чего решения комитета нередко критикуют. Среди лауреатов премии в последние годы оказывались политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации с заслугами в самых разных сферах.

Выдвижение претендентов

В этом году на премию мира претендуют 234 человека и 95 организаций, а общее количество кандидатов составляет 329 - одно из самых больших в истории награды (на третьем месте). Рекорд был установлен в 2016 году, когда кандидатов было 376.

Как и в предыдущие годы, в 2021 году выдвигать кандидатов на премию можно было лишь до 31 января. После истечения этого срока право номинирования сохраняют за собой только члены комитета, которые могут воспользоваться им во время своей первой встречи, проходящей, как правило, в феврале.

Полный список кандидатов по традиции держится в строгом секрете и может быть обнародован только по истечении 50-летнего срока после присуждения наград. Несмотря на это, каждый год сведения о выдвижении тех или иных кандидатов попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования. Среди них бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета и его консультанты, лауреаты премии мира предыдущих лет, члены национальных парламентов, университетские профессора, специализирующиеся на истории, философии, юриспруденции или теологии.

Возможные кандидаты

Глава Норвежского института исследований проблем мира Хенрик Урдаль, который каждый год составляет список возможных претендентов, считает вероятным, что в этом году награда будет присуждена неправительственной организации "Репортеры без границ" за ее работу по улучшению регулирования для онлайн-платформ, распространяющих предоставляемый журналистами контент, чтобы способствовать публикации заслуживающей доверия информации, а также за работу по поддержке свободы прессы. Другими возможными кандидатами, полагает Урдаль, могут быть Международная сеть проверки фактов Института Пойнтера (штат Флорида) или международная НПО "Комитет защиты журналистов".

В список профессора вошли также экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, Рамочная конвенция ООН об изменении климата и ее исполнительный секретарь Патрисия Эспиноза, израильская правозащитная организация "Бецелем" и Палестинский центр по правам человека, защитник прав уйгуров Ильхам Тохти и активист из Гонконга Натан Лау.

На букмекерских сайтах в свою очередь верхнюю строчку списка претендентов занимает Всемирная организация здравоохранения. Другие популярные кандидаты - шведская экоактивистка Грета Тунберг, Алексей Навальный, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, президент США Джо Байден, движение Black lives matter ("Жизнь темнокожих имеет значение"), а также Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям.

О премии

Нобелевская премия мира впервые присуждена в 1901 году. Бывали годы, когда победитель в этой номинации не объявлялся, последний раз это произошло в 1972 году. Причинами были Первая и Вторая мировые войны, противоречия между членами комитета и "отсутствие достойных кандидатов".

Церемония вручения премии должна пройти в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля. Будет ли обладатель премии приглашен в норвежскую столицу или церемонию из-за продолжающейся пандемии проведут онлайн, пока неясно. Планы на этот счет организаторы намерены раскрыть в середине октября. В прошлом году вручение награды проходило онлайн.

Нобелевская неделя началась 4 октября. Уже стали известны имена лауреатов премий по физике, химии, медицине и литературе.