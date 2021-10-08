Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ откроется в Москве

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пять нобелевских лауреатов, а также ведущие ученые со всех континентов выступят на Всероссийском фестивале науки NAUKA 0+, который пройдет в Москве с 8 по 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

"Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ состоится в Москве 8-10 октября и станет одним из основных мероприятий Года науки и технологий в России. Лекционные треки и интерактивная выставка будут полностью отражать тематические месяцы Года. Ведущие научные институты, вузы и музеи покажут свои новейшие разработки, подробно раскрывая каждую из тем", - говорится в сообщении.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что фестиваль проводится уже в 16 раз, за все время его существования в нем приняли участие более 25 млн человек. Всего, по его словам, в фестивале науки принимают участие 124 населенных пункта из 81 региона страны и более 1 тыс. организаций. Состоится около 10 тыс. мероприятий на более чем 500 площадках. Основные события пройдут в Москве - в Фундаментальной библиотеке и в Шуваловском корпусе МГУ, выставочном комплексе "Экспоцентр", президиуме Российской академии наук, а также в парке "Зарядье".

"Главная идея фестиваля - привлечь внимание к работе ученых, преподавателей, показать результаты исследовательской деятельности, привлечь в науку талантливую молодежь. Программа фестиваля реализована на площадках организаций-участников - вузов, академических институтов, государственных научных центров, наукоградов, музеев, исследовательских и инновационных центров России", - сказал министр.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, московский университет по традиции станет одной из центральных площадок фестиваля науки. А его главной темой станет повестка объявленного Года науки и технологий - новая медицина, освоение космоса, новые вызовы и угрозы, новые производственные технологии, связанность территории, климат и экология, генетика и качество жизни, энергетика будущего, искусственный интеллект, человек и природа.

Нобелевские лекции

Откроет Фестиваль NAUKA 0+ в Москве актовая лекция ректора МГУ академика Виктора Садовничего, посвященная вкладу российских ученых в Нобелевскую премию 2021 года. Хэдлайнером фестиваля NAUKA 0+ станет профессор-основатель "Отделения земных и космических исследований" Университета штата Аризона, автор научно-популярных книг Лоуренс Краусс, который расскажет о жизни на Земле и в космосе.

В фестивале ожидается участие сразу пяти зарубежных Нобелевских лауреатов. Это создатель "супрамолекулярной химии" - лауреат Нобелевской премии по химии из Франции Жан-Мари Лен, эксперт межправительственной группы по изменению климата IPCC из Южной Кореи - лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, американский молекулярный биолог Сидни Олтмен, получивший Нобелевскую премию в области химии за открытие способности молекулы рибонуклеиновой кислоты к биокатализу.

Также ожидаются профессор Токийского университета, директор Института изучения космических лучей Такааки Кадзита - лауреат Нобелевской премии по физике за обнаружение осцилляции нейтрино, и немецкий биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии Роберт Хубер - он получил премию за первое исследование кристаллической структуры мембранного белка, участвующего в фотосинтезе цианобактерий.

Одной из самых захватывающих активностей фестиваля, по данным организаторов, станет телемост с Международной космической станцией, который впервые пройдет на платформе TikTok. Так, любой желающий в прямом эфире сможет задать вопросы о жизни на орбите и научных экспериментах в открытом космосе.

Золотой лекторий

В 2021 году "Золотой лекторий" фестиваля пройдет в Фундаментальной библиотеке и Шуваловском корпусе МГУ и раскроет темы Года науки и технологий. Об энергетике будущего прочитает лекцию почетный президент Курчатовского института, академик Евгений Велихов. Об искусственном интеллекте расскажет нейробиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ Константин Анохин, тему экологии раскроют лауреат премии "Глобальная энергия" 2021 года Сулейман Аллахвердиев и старший научный сотрудник лаборатории теории и климата института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский.

"Каждый сезон фестиваль расширяет спектр форматов диалога с участниками. Этой осенью в его рамках пройдут крупнейшая интерактивная выставка, показы научных фильмов, виртуальные лабораторные, увлекательные научные шоу, научные бои. Площадками NAUKA 0+ станут сотни вузов, музеев, научных и выставочных центров. В 2021 году Всероссийский фестиваль науки не изменит своему предназначению - быть единым пространством познания человека и мира, развиваться как платформа обсуждения смелых гипотез и теорий, создавать и реализовывать возможности для совместного поиска ответов на самые сложные вопросы", - сказал Садовничий, слова которого приводятся в сообщении.

Всероссийский Фестиваль НАУКА 0+ - один из крупнейший просветительских проектов в области популяризации науки в мире - реализуется ежегодно с октября по ноябрь в 80 регионах страны на более чем 400 площадках. Фестиваль организуют Министерство науки и высшего образования России, правительство Москвы, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН.