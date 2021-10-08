Бесплатно изучить языки программирования до 2030 года в России смогут 1,2 млн школьников

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Стратегическая инициатива "Подготовка кадров для IT" позволит до 2030 года 1,2 млн талантливых школьников бесплатно изучить языки программирования. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Благодаря инициативе по подготовке IT-кадров до 2030 года 1,2 млн талантливых школьников смогут бесплатно изучить языки программирования на двухлетних курсах, более 600 тыс. студентов получат дополнительную квалификацию по IT-профилю. На эти цели государством будет выделено более 100 млрд рублей. Отдельные программы предусмотрены для взрослого населения: с этого года граждане России могут пройти обучение на самых передовых и востребованных ИТ-курсах российских образовательных организаций, при этом государство компенсирует 50% стоимости обучения. Такие проекты адаптируют компетенции россиян под требования рынка и устранят дефицит IT-кадров", - отметил Чернышенко.

Как пояснил вице-премьер, инициатива "Подготовка кадров для IT" создаст условия для обучения россиян цифровым компетенциям, востребованным на рынке труда. "Она призвана решить не только проблему дефицита IT-кадров, но и качественно улучшить подготовку специалистов, обеспечить профориентацию школьников и студентов", - уточнил Чернышенко.

Ученики 8-11-х классов смогут пройти дополнительный двухлетний курс обучения современным языкам программирования, а в 100 вузах сформируют "цифровые кафедры", на которых студенты смогут получить дополнительную квалификацию по IT-профилю. Инициатива включает в себя две задачи: организовать развивающее цифровые навыки обучение школьников и обеспечить высшее образование, динамично реагирующее на вызовы цифровизации.

В аппарате вице-премьера добавили, что результатом инициативы будет "бесшовное развитие цифровых компетенций в школах и вузах". "Это значительно повысит долю граждан, обладающих востребованными IT-навыками, и создаст условия для дальнейшей цифровой трансформации в стране. Для граждан это прежде всего возможность получить специальность, востребованную на рынке", - отметили в аппарате Чернышенко.