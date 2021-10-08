Вильфанд предупредил о непогоде в нескольких регионах России

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Снег ожидается в Иркутской области и Якутии в ближайшие дни. В Кемеровской, Амурской области, Хабаровском и Приморском краях прогнозируются ливни, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Что касается неблагоприятных погодных условий, то в Туруханском районе Красноярского края ожидается снег, мокрый снег, в Иркутской области - сильный снег и мокрый снег, в Кемеровской области - дождь и ветер до 23 м/с, на севере Амурской области - дождь, мокрый снег, в Якутии - сильный снег", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Хабаровском и Приморском краях прогнозируется сильный дождь и ветер 20-22 м/с в ближайшие дни.