Приставы принудительно взыщут 8,9 млн рублей с Twitter

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФССП начали процедуру принудительного взыскания с компании Twitter штрафов на сумму свыше 8,9 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом говорится в базе данных Федеральной службы судебных приставов.

Согласно сведениям, опубликованным в электронной базе данных, 19 июля 2021 года в ФССП начали процедуру взыскания по трем решения 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы, который ранее признал компанию Twitter виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафов на общую сумму более 8,9 млн рублей.

Кроме этого, в четверг стало известно, что компания Facebook не воспользовалась судебной отсрочкой и не выплатила штраф в размере 26 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Суд также передал материалы в отношении этой соцсети в ФССП для начала процедуры принудительного взыскания этих средств.

Ранее сообщалось, что Мировой судебный участок Таганского района предоставил Facebook отсрочку для выплаты штрафа до 4 октября по просьбе компании. Перед этим Мировой суд Таганского района оштрафовал Facebook на общую сумму 26 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров, которые не удалили призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.